Inter, Dimarco non si allena: le ultime sulle sue condizioni

Ad appesantire ulteriormente il risultato maturato ieri sera sul campo della Fiorentina, sono le notizie che arrivano da Appiano Gentile. Questa mattina, infatti, Federico Dimarco non ha preso parte all’allenamento con i compagni, ma si è limitato ad una seduta svolta a parte.

L’esterno nerazzurro già ieri sera non era al meglio delle condizioni ed anche per questo motivo non è stato schierato dal primo minuto da Simone Inzaghi. Dimarco ha accusato qualche linea di febbre nelle scorse ore e non ha ancora recuperato del tutto.

Come riportato da Sky Sport, oltre a Dimarco anche Correa ha continuato con un lavoro personalizzato. Tutti gli altri interisti, invece, erano a disposizione di Inzaghi per preparare il prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina.