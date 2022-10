Inter, leggera apprensione per Dumfries: le sue condizioni

La gara di San Siro contro la Sampdoria ha regalato solo ottime notizie all' Inter . Gli uomini di Simone Inzaghi , infatti, si sono imposti con un netto 3-0, trovando la quarta vittoria consecutiva in campionato.

I nerazzurri aspettano solo il rientro di Brozovic , ormai imminente secondo Inzaghi, per avere tutto l'organico al completo. Proprio dall'infermeria, però, potrebbe arrivare l'unica nota stonata della serata. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , infatti, vanno valutate le condizioni di Denzel Dumfries uscito anticipatamente dal campo a causa di un pestone nel finale.

Una serata non proprio fortunata per l'esterno nerazzurro, che aveva rischiato di saltare del tutto la gara, per una botta ricevuta nel riscaldamento. Leggera apprensione per l'Inter, che dovrà valutare le condizioni, ma i primi segnali inducono all'ottimismo.