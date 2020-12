Vidal fermo, Barella forse: è emergenza a centrocampo. Conte: “Le difficoltà ci devono esaltare”

Contro lo Shakhtar Donetsk Antonio Conte dovrà fare i conti con le numerose assenze a centrocampo. L’Inter arriva infatti alla partita più importante di questa prima parte della stagione, che potrebbe regalare l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, con gli uomini contati in mediana.

Alla lista degli indisponibili, che comprendeva già il lungodegente Matias Vecino e Radja Nainggolan, si sono aggiunti nelle ultime ore anche Nicolò Barella ed Arturo Vidal. L’assenza di quest’ultimo è praticamente certa, come confermato dallo stesso Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia, mentre qualche speranza in più c’è per il calciatore azzurro, il cui recupero appare in ogni caso particolarmente difficile.

Di questo ha parlato in conferenza Antonio Conte, affermando: “A centrocampo la situazione non è delle migliori, farò le scelte giuste per l’Inter. Dobbiamo guardare la realtà dei fatti, e questa dice che bisogna vincere contro una squadra importante: nelle difficoltà dobbiamo essere bravi ad esaltarci, nonostante le assenze”.

Poi su Arturo Vidal: “Non è disponibile per la partita di domani, rischiandolo correremmo il rischio di allungare i tempi di recupero e non possiamo permettercelo”.

