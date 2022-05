Inter-Empoli, le probabili formazioni: Inzaghi col dubbio Correa

Le possibili scelte di Simone Inzaghi e di Aurelio Andreazzoli

Per dare continuità al successo di Udine e soprattutto per tornare in testa alla classifica almeno fino a domenica sera, l'Inter questo pomeriggio ha l'obbligo di vincere sull'Empoli nel match in programma dalle 18.45 a San Siro. Uno stadio che per la terza partita di fila verrà riempito dai suoi tifosi per il tutto esaurito e che darà una spinta in più alla formazione di Simone Inzaghi.