Inter-Empoli 0-1, le pagelle: Skriniar e Bellanova un disastro. Asllani entra con personalità

I voti dei nerazzurri in campo stasera

Enrico Traini

Inter ed Empoli sono pronte ad affrontarsi a San Siro, nella 19a giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono vincere per proseguire sull'onda dell'entusiasmo per la vittoria in Supercoppa. I toscani, invece, cercano un risultato prestigioso, all'interno di una fin qui buona stagione. Segui la gara con le pagelle in diretta di Passione Inter.

ONANA 4.5 - Commette un grave errore sul tiro di Baldanzi: il suo intervento è goffo e si fa trafiggere da un tiro sì forte, ma anche molto centrale. Di fatto, il suo errore costa la gara all'Inter.

SKRINIAR 4 - Prende un giallo evitabile dopo soli 25' e combina la frittata al 40', facendosi espellere. L'intervento della seconda ammonizione è scriteriato, con una gamba inutilmente troppo alta. Era sotto l'occhio dei riflettori e la sua partita si è rivelata un disastro.

DE VRIJ 5 - Caputo non è un cliente semplice e con il suo continuo movimento, in coppia con Cambiaghi, lo fa lavorare molto e lo manda costantemente in affanno. Nel primo tempo se la cava, ma nella ripresa fa fuori giri.

BASTONI 5.5 - Parte aggressivo, ma si fa sorprendere da un movimento in profondità di Cambiaghi. Quando si propone in avanti, tuttavia, sa essere un fattore importante. Fallisce una buona occasione di testa.

DARMIAN 6 - Non spinge tantissimo, ma quando lo fa si propone bene. In 10 uomini, viene spostato da terzo centrale di difesa e compie subito un grande intervento difensivo. Dal 71' DZEKO 5.5 - Ha subito una buona occasione sui suoi piedi, ma non trova la porta al volo. Non riesce a farsi valere di testa.

BARELLA 5 - Gara con troppi errori e, dopo l'espulsione di Skriniar, vive momenti di grande nervosismo. Il giallo così è inevitabile e, infatti, arriva puntuale. Diffidato, salterà la prossima partita. Dal 71' ASLLANI 6.5 - Entra con grande personalità.

CALHANOGLU 5.5 - Avrebbe i guizzi tecnici per trovare la gioca importante, ma spesso si limita alla gioca scolastica. Decisamente troppo nervoso. Non riesce a chiudere in scivolata sul tiro di Baldanzi.

MKHITARYAN 5 - Intervento pericoloso su Caputo a inizio gara, nel quale rischia il rigore. Non riesce mai a entrare in partita, sbagliando tanto e non trovando mai il guizzo importante per dare pericolosità. Dal 77' LUKAKU 5 - Non riesce a incidere.

DIMARCO 6 - Sfiora l'eurogol con una bellissima conclusione al volo. Quando ha il pallone tra i piedi si ha la sensazione che l'Inter possa essere pericolosa. Tuttavia, cala sensibilmente alla distanza. Dal 71' GOSENS 5 - Ingresso un po' troppo timido. Ha un paio di buone occasioni, ma non trova la porta.

CORREA 5 - Solito ritmo troppo compassato. È un corpo estraneo, che non trova quasi mai la giocata giusta e quando lo fa sembra essere per caso. Dal 46' BELLANOVA 4 - Ingresso in campo disastroso, con un passaggio sanguinoso al primo pallone toccato. Fa arrabbiare il pubblico di San Siro con il suo atteggiamento superficiale.

LAUTARO MARTINEZ 6 - Lavora tanto per la squadra. Ha la migliore occasione del primo tempo dell'Inter. Quando esce Correa deve tenere da solo il peso dell'attacco, ma si applica con buona volontà.

INZAGHI 5 - Inizio a basso ritmo, con l'Empoli che riesce a imbrigliare la sua squadra. Troppa confusione e spaesamento dopo l'espulsione di Skriniar, con la squadra che cede al nervosismo. Non riesce mai a invertire la tendenza della gara.