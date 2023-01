Inter-Empoli, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Inzaghi e Zanetti

Gli undici mandati in campo dai due tecnici per la gara di San Siro, 19a giornata di Serie A

Tutto pronto a San Siro per Inter-Empoli, 19a giornata di Serie A. Sarà l'ultima partita del girone d'andata e l'occasione, dunque, per entrambe le squadre per chiudere bene la prima metà del campionato.