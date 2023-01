Inter-Empoli, Inzaghi: “Correa? Mi aspetto qualcosa da tutti. Skriniar lo vedo tranquillo”

SUPERCOPPA - "È stata un'accoglienza meravigliosa dei nostri tifosi. Sappiamo quanto ci tengono a questa Supercoppa, in un derby. Siamo contenti di aver dato questa soddisfazione. Ora però dobbiamo essere super concentrati per una partita che senz'altro sarà difficilissima".

CORREA - "Mi aspetto qualcosa da tutti. Ho cambiato qualcosina perché veniamo da un periodo dove abbiamo giocato tantissimo. Abbiamo avuto 4 giorni per preparare una partita da affrontare con la giusta concentrazione, perché non sarà semplice"

SKRINIAR -"Sono tranquillissimo. Basta vederlo giocare e allenarsi. Lo vedo concentratissimo, ha la maglia dell'Inter addosso e stasera è il nostro capitano. Lo vedo tranquillissimo. Come ho già detto, ho la società che sta cercando di risolvere. Per me conta di più il campo e guardo solo quello"