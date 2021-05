Eriksen racconta la festa scudetto ed afferma: “Peccato non gioire con i tifosi”

Il danese ha parlato ai canali ufficiali della sua Nazionale

Christian Eriksen è stato uno dei protagonisti dello scudetto dell' Inter : dopo una prima parte di stagione vissuta da separato in casa e diversi momenti in cui è sembrato sul punto di partenza, il danese è rientrato nel progetto diventando uno dei punti fermi della formazione di Antonio Conte .

Intervistato sul canale YouTube della sua Nazionale, Eriksen ha raccontato le belle sensazioni vissute nei giorni in cui l'Inter si è goduta la festa per il tricolore.

Queste le sue parole: "Ci è dispiaciuto non poter festeggiare lo scudetto insieme ai nostri tifosi all'interno dello stadio, li abbiamo visti solamente sfilare all'esterno mentre noi eravamo seduti in pullman. È stato divertente, anche se teoricamente non si sarebbe potuto fare".