Caen, Swansea, Nba, i fondi sovrani e 153 miliardi di dollari da gestire: alla scoperta di Oaktree

Tutto quello che c'è da sapere sul fondo americano

Raffaele Caruso

Una nuova era per l'Inter. E' di ieri l'ufficialità del finanziamento da 275 milioni di euroda parte di Oaktree. Una svolta importante per il presente e per il futuro prossimo del club nerazzurro.

Ma chi è Oaktree? Il fondo americano, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è da anni leader in questo tipo di operazioni. E' stato fondato nel 1995 da un gruppo di investitori come affiliata del TCW Group, prima di ampliare le sue attività di investimento tra infrastrutture, debiti e prestiti consolidati.

Ha sede a Los Angeles e vanta uffici in ogni parte del mondo, da New York a Dubai. Insomma è una potenza mondiale con oltre mille dipendenti. Gestisce circa 153 miliardi di dollari di assete tra i suoi clienti vantava, fino al 31 marzo, 67 dei 100 più grandi piani pensionistici statunitensi, più di 475 società in tutto il mondo e 15 fondi sovrani.

Oaktree sbarca ora anche in Serie A, dopo aver rilevato nel 2020 la totalità delle azioni del Caen (Ligue 2), mentre uno dei co-fondatori è co-proprietario dello Swansea, oltre ad essere azionista di minoranza del Memphis Grizzlies in Nba. In Italia Oaktree, prima dell'Inter, ha investito in altre aziende tra cui Conpibel e Banca Progetto.