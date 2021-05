Festa scudetto a San Siro, tifosi dentro e fuori dallo stadio: il programma

Ecco il programma per la festa scudetto dell'Inter

Il 23 maggio sarà un giorno di festa per tutto il popolo interista. La giornata di domenica sarà da ricordare per i tifosi nerazzurri e sarà il segnale di un ritorno alla normalità dopo gli stadi vuoti a causa della pandemia. La Curva Nord ha infatti organizzato l'evento nei minimi particolari e nel massimo rispetto delle regole.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza ha individuato delle 'misure di accompagnamento' che consentiranno la presenza di 4500 tifosi nell'area delimitata di circa 19.000 mq. Lo stadio invece sarà aperto a 1000 persone: i posti saranno riservati a dipendenti dell'Inter, sponsor e famiglie dei calciatori. La festa avrà inizio alle ore 9 del mattino con la distribuzione del materiale celebrativo, alle ore 10.30 ci sarà l'apertura delle aree food, per le 13 è previsto l'arrivo del pullman dell'Inter infine alle ore 17 ci sarà il ritrovo con i giocatori e la coppa davanti alla Torre 4. L'allenatore Antonio Conte e i giocatori nerazzurri si godranno così lo spettacolo del tifo interista.