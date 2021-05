Verso Inter-Udinese, le probabili formazioni: dentro Pinamonti e Sensi

Ecco le probabili scelte di Antonio Conte per il match con l'Udinese

Nell'ultima giornata di campionato l' Inter ospiterà a San Siro l' Udinese , domenica alle ore 15. Non sarà solo la partita della festa scudetto, ma sarà anche un match che permetterà a chi ha giocato meno in questa stagione di mettersi in mostra. I nerazzurri dovranno fare a meno degli squalificati Marcelo Brozovic e Matteo Darmian dopo i cartellini nella gara contro la Juventus .

Secondo La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte farà tanti scambi rispetto alla gara contro la Juventus di sabato scorso. In porta Handanovic, in difesa spazio a D'Ambrosio, Ranocchia e uno tra Bastoni e Skriniar. A centrocampo, vista la squalifica di Darmian, sulla fascia destra agirà Hakimi con Vecino, Eriksen in regia e uno tra Sensi e Gagliardini, col centrocampista marchigiano favorito. Sulla fascia sinistra ecco Ivan Perisic. In attacco Lukaku inamovibile, spazio invece per Andrea Pinamonti leggermente favorito su Lautaro Martinez.