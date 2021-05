Mercato – Il Cagliari alza l’offerta per Nainggolan: ora l’Inter riflette

Il centrocampista belga vuole rimanere in Sardegna

Nella prossima sessione di mercato l' Inter dovrà cercare di vendere i giocatori in esubero dal progetto tecnico di Antonio Conte . Un nome è quello di Radja Nainggolan : il giocatore vuole rimanere al Cagliari e non rientra nei piani del club nerazzurro. Per questo motivo, si sta cercando un accordo tra il club sardo e l' Inter .

Come riferisce l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, dopo il no dell’Inter alla iniziale offerta di 3 milioni, il Cagliari ha alzato l’offerta per Nainggolan: 2 milioni + la rinuncia al bonus scudetto di Nicolò Barella che è di 1,5/2 milioni + un’opzione per 18 mesi su Riccardo Ladinetti, centrocampista classe 2000 con un cartellino da a 2,5 milioni. Ora il club nerazzurro dovrà riflettere sull'affare e cercare di monetizzare la cessione del centrocampista belga.