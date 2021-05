Mercato – Fiorentina, crolla il costo di Milenkovic. Difensore in vendita: l’Inter ci pensa

Il centrale serbo non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2022

Nikola Milenkovic potrebbe diventare la prossima estate una ghiottissima opportunità di mercato sia in Italia che all'estero. Il centrale della Fiorentina verrà infatti messo in vendita dal club viola, il quale non vuole correre il rischio di perderlo nel giugno 2022 a scadenza di contratto. Ad oggi il difensore serbo non ha lanciato alcun tipo di segnale in orbita rinnovo, costringendo quasi la dirigenza a rivedere il prezzo di 40 milioni di euro fissato un anno fa per il suo cartellino.