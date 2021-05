Calcio&Finanza – I dettagli del finanziamento Oaktree: a Suning il 100% dell’Inter

Le novità dopo i 275 milioni versati nelle casse nerazzurre

La quota di Lion Rock - si legge - entrerà nelle mani di Suning che dunque arriva a prendere il 100% dell' Inter : "La struttura dell’operazione vedrà quindi Great Horizon ricevere i 275 milioni di finanziamento: circa 33 milioni serviranno per liquidare la quota di LionRock che attualmente ha in mano il 31,05% del club nerazzurro. Il fondo di Hong Kong aveva infatti acquistato la quota di minoranza per circa 166 milioni, di cui però circa 133 milioni prestati da Suning Sports International e Great Horizon".

Come pegno per il finanziamento ci sono però le quote del club, e dunque qualora Suning non restituisse il prestito e i relativi interessi, il fondo Oaktree "acquisirebbe la maggioranza del club nerazzurro diventandone proprietario".