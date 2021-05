GdS – Inter, cosa cambia con il finanziamento: dal mercato al vertice con Conte

Adesso può finalmente iniziare la programmazione per la prossima stagione

Chiusa ufficialmente la pratica finanziamento, come annunciato con un comunicato ufficiale dall'Inter nel tardo pomeriggio, adesso è tempo di pensare al futuro. Dei 275 milioni di euro in arrivo da Oaktree, come specificato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nelle casse del club nerazzurro ne finiranno direttamente 240, non in un'unica soluzione bensì in più tranche. Dei fondi che consentiranno a Suning di chiudere con più tranquillità la stagione, ma che non verranno in alcun caso utilizzati sul mercato.