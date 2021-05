Dove vedere Inter-Udinese e la festa scudetto: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni per l'ultima giornata di Serie A

Ultima giornata di campionato per i Campioni d'Italia. L'Inter vuole chiudere al meglio la sua meravigliosa stagione, la squadra nerazzurra ospita a San Siro l' Udinese nel match valido per la 38esima giornata di Serie A. Grande fermento e attesa per la festa scudetto e per la consegna della coppa, che si terrà dopo la partita.

La partita tra Inter e Udinese sarà l'unica dell'ultima giornata che si giocherà domenica alle ore 15. Inter-Udinese sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e sarà disponibile anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vederla in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q. Su PassioneInter, come di consueto, sarà possibile seguire il pre partita, la diretta del match e il post partita sul sito, con interviste ed approfondimenti, e sui nostri canali di YouTube e Twitch, con la nostra radiocronaca e live reaction.