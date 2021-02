CdS – Inter in attesa, in mattinata l’esito dei tamponi svolti dopo le positività dei dirigenti

Mattinata di apprensione in casa Inter, dato che in quel di Appiano Gentile c’è attesa per conoscere l’esito dell’ultimo giro di tamponi effettuato ieri. Dopo le cinque positività all’interno della dirigenza, infatti, il gruppo squadra è stato costantemente monitorato al fine di scongiurare l’esplosione di un focolaio: la speranza è quella che il contagio sia rimasto circoscritto.

Questo per evitare anzitutto conseguenze spiacevoli sulla salute dei calciatori, ma anche ripercussioni dal punto di vista sportivo: ad inizio stagione, infatti, le numerose positività hanno rallentato il percorso della formazione di Antonio Conte. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, le risposte arriveranno in mattinata, quando è atteso l’esito dell’ultimo ciclo di tamponi effettuato ieri.

Se il pericolo dovesse essere scongiurato, la squadra potrà partire con un po’ più di serenità verso il Meazza, dove alle ore 15 affronterà il Genoa. Nella giornata di ieri, inoltre, sono state comunicate le positività del calciatore della Primavera Oristanio e della giocatrice femminile Bortanova, ma entrambe non hanno alcun coinvolgimento con il resto del gruppo.

