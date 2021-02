Willian: “Conte un grande allenatore, ma al Chelsea ebbe problemi con i giocatori. Ecco il suo limite”

L’Inter di Antonio Conte sta volando in Italia, dove è al comando della classifica, e quest’oggi cercherà di allungare ulteriormente sulla Juventus battendo il Genoa. Punto di forza della formazione nerazzurra è proprio la compattezza del gruppo ed il suo legame con l’allenatore, che ha permesso a molti singoli di crescere fino a raggiungere uno status internazionale.

In passato, però, lo stesso Conte ha avuto qualche difficoltà con i suoi calciatori. A ricordarlo è Willian, allenato dal tecnico salentino ai tempi del Chelsea, in un’intervista rilasciata ad UOL Esporte, in cui però ha lodato anche le abilita tattiche dell’ex ct.

Queste le sue parole: “È un grande allenatore con ottime idee, lavora bene tatticamente anche sul piano difensivo. Da questo punto di vista non c’è nulla da dire, è un professionista. Il suo problema era quello riguardante la gestione del gruppo. Questo l’ha portato ad avere tanti problemi con i suoi calciatori, me compreso”.

Willian prosegue: “Il suo limite era la mancata comprensione del fatto che in squadra c’erano calciatori diversi provenienti da varie nazioni, stelle considerate importanti per il club, lui non capiva questo. Ma con lui la squadra era in forma, avevamo colto tutti di sorpresa utilizzando il 3-4-3″.