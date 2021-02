Conte: “Non facciamoci ammaliare dalle sirene, confermiamo quanto fatto”. Poi le parole sul Genoa

L’Inter di Antonio Conte arriva alla partita contro il Genoa, in programma alle ore 15 fra le mura amiche del Meazza, con un filo d’apprensione. In settimana sono infatti emerse alcune positività che hanno coinvolto i dirigenti del club di Viale della Liberazione e che hanno fatto temere un’espansione del contagio al gruppo squadra.

Le risposte dovrebbero arrivare in mattinata, quando sarà comunicato l’esito del nuovo ciclo di tamponi, ma per precauzione l’allenatore nerazzurro nella giornata di ieri non ha tenuto la consueta conferenza stampa della vigilia. Ragion per cui in mattinata i quotidiani hanno riportato alcune dichiarazione rilasciate dell’allenatore, che ha presentato la sfida contro il Genoa.

Queste le sue parole, riprese da Tuttomercatoweb: “Sarà una gara fondamentale, dobbiamo trovare equilibrio sia nei momenti positivi che in quelli negativi. In questi ultimi abbiamo dimostrato di poter reagire, dobbiamo essere bravi a non farci ammaliare dalle sirene e confermare l’andamento positivo”.

Il tecnico poi prosegue parlando del Genoa: “È una squadra molto ben organizzata e con un’identità definita. Ha trovato una quadratura migliore con Strootman e l’arretramento di Radovanovic“.