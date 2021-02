Dall’Inghilterra – Per l’attacco c’è Martial, Conte gradisce: lo United pone una condizione

Il mercato dell’Inter è apparentemente fermo, viste le difficoltà finanziarie di una proprietà presa nella trattativa per la cessione del club e la lontananza dalla prossima sessione, ma dietro le quinte non si fermano i movimenti in vista dell’estate. Parte degli sforzi del club di Viale della Liberazione sono rivolti all’attacco, dove l’obiettivo è quello di prelevare una quarta punta da regalare al tecnico Antonio Conte.

Uno dei nomi circolati nelle ultime ore in Inghilterra è quello di Anthony Martial, che piace molto al tecnico nerazzurro e che in stagione ha disputato venti gare con la maglia del Manchester United realizzando quattro reti e cinque assist. Stando a quanto riportato in Inghilterra dal Daily Express, la dirigenza dei Red Devils non si opporrebbe ad una cessione del giocatore, ma ad una sola condizione: che sia sostituito da Erling Haaland, obiettivo numero uno del club.

L’attaccante norvegese ha una clausola da 75 milioni di euro che parte però nell’estate nel 2022, mentre se qualcuno volesse prendere il giocatore quest’anno dovrà superare i 100 milioni. Lo United, in ogni caso, non ha fretta di cedere Martial che ha ancora tre anni di contratto con il club.