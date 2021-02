Accadde oggi – 28 febbraio 1998, Inter-Napoli 2-0: il tacco di Zamorano illumina la notta di San Siro

Il 28 febbraio 1998 l’Inter di Luigi Simoni batte 2-0 a San Siro il Napoli di Vincenzo Montefusco in un match valido per la ventitreesima giornata di Serie A, grazie ad uno splendido gol di tacco di Ivan Zamorano e ad un calcio di rigore trasformato da Ronaldo.

La squadra nerazzurra si presenta alla sfida contro il Napoli dopo un periodo di flessione: nelle precedenti 4 giornate di campionato, infatti, l’Inter di Simoni era riuscita a conquistare soltanto 4 punti: tornare alla vittoria, dunque, rappresenta una necessità, soprattutto perché a San Siro arriva il fanalino di coda del campionato. Ronaldo e compagni, però, faticano a sbloccare il risultato ed il gol che apre la scatola partenopea arriva dopo un’ora di gioco. Al 57′ Simoni decide far entrare Ivan Zamorano al posto di Nwankwo Kanu ed il cileno lo ripaga 5′ più tardi: Moriero si invola sulla fascia destra e crossa al centro dell’area dove arriva Zamonaro che con uno splendido tacco al volo trafigge Taglialatela e firma il gol del vantaggio nerazzurro.

Il Napoli resta in 10 uomini per l’espulsione di Ayala ed il raddoppio della Beneamata arriva al 73′: fallo di Francesco Baldini su Ronaldo e calcio di rigore per i nerazzurri, con il Fenomeno che trasforma dal dischetto, realizzando il gol del definitivo 2-0 per i padroni di casa.

