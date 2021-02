Sky – Sospiro di sollievo in casa Inter. Arrivato l’esito dei tamponi: calciatori tutti negativi

Sospiro di sollievo in casa Inter: questa mattina è arrivato l’esito dei tamponi svolti ieri a seguito della positività di cinque membri della dirigenza, fra cui Beppe Marotta e Piero Ausilio. In quel di Appiano Gentile regnava infatti il timore di una diffusione del contagio da Coronavirus, con un coinvolgimento nel gruppo squadra da evitare sia per la salute dei calciatori che per le conseguenze che questo avrebbe sul campionato.

Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, infatti, i calciatori nerazzurri sono tutti negativi. L’Inter di Antonio Conte potrà affrontare la sfida con il Genoa, in programma alle ore 15 in quel del Meazza, con un filo di serenità in più.

