Zajc: “L’Inter ha il gioco più bello della Serie A. Gara difficile, l’affronteremo con personalità”

Grande opportunità per l’Inter di Antonio Conte che dalle 15.00 questo pomeriggio affronterà il Genoa a San Siro. La formazione nerazzurra potrebbe infatti approfittare del pareggio ottenuto ieri dalla Juventus contro l’Hellas Verona per andare momentaneamente a +10 in classifica sui bianconeri. Per quanto riguarda il distacco sul Milan, invece, i rossoneri potrebbero in tal caso scivolare a -7 in attesa del posticipo di questa sera all’Olimpico contro la Roma. Uno dei calciatori più importanti del Genoa di Ballardini è senz’altro Miha Zajc, il quale è stato intervistato questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole sull’Inter:

Quanto siete cresciuti sul piano mentale dopo il pari-thrilling di sabato scorso?

“A livello di autostima, tantissimo. S’è visto un Genoa unito, dove tutti si sono dati da fare per svolgere anche i compiti di chi era dovuto uscire dal campo. Veniamo da un buon periodo senza sconfitte, tutto conta”.

Ora vi aspetta la sfida con i migliori d’Italia…

“Una gara difficile, anche perché l’Inter, al di là del primo posto, gioca il calcio più bello ed efficace della Serie A. Giocheremo con la solita personalità, alla ricerca di un bel risultato. Poi vedremo”.

Lei, Badelj e Strootman. Diversi, ma complementari.

“Ciascuno con le proprie caratteristiche, è vero: eppure in campo funzioniamo benissimo, anche perché i compagni ci aiutano. Spesso succede questo a centrocampo”.

SI SCIOGLIE IL JIANGSU: L’ANNUNCIO UFFICIALE >>>