CdS – Inter, San Siro è diventato un fortino. Dopo un inizio zoppicante, solo vittorie per la squadra di Conte

Nonostante da un anno a questa parte gli stadi italiani e del mondo siano stati svuotati dal Covid-19 e quindi parlare di ‘fattore casa’ risulta più complicato del normale, va comunque evidenziato il rendimento impressionante che l’Inter ha mostrato nell’ultimo periodo quando ha giocato a San Siro. L’inizio di stagione, eppure, non era stato dei migliori: vittoria disperata in rimonta sulla Fiorentina, sconfitta nel derby contro il Milan e pareggio col fiatone contro il Parma. Da allora, però, la formazione di Antonio Conte ha messo in fila solamente vittorie arrivando ad otto successi consecutivi nei match di campionato disputati al Meazza.

Dei 53 punti conquistati fino ad oggi, 28 sono arrivati dalle sfide casalinghe, sebbene fino a questo momento l’Inter abbia giocato 12 partite in trasferta contro 11 in casa. Tra l’altro, rispetto alla passata stagione, anche Romelu Lukaku ha iniziato a prendere maggiore confidenza nel fortino nerazzurro. Se nello scorso campionato il centravanti belga aveva siglato a San Siro ‘solo’ 8 centri sui 23 totali, quest’anno ne ha messi a segno già 12 sui 17 in Serie A. Su 11 partite, Lukaku non ha segnato in casa solamente contro Juventus e Verona, segno del fatto che quando gioca al Meazza con lui in campo è come se l’Inter partisse dal risultato di 1-0.

SI SCIOGLIE IL JIANGSU: L’ANNUNCIO UFFICIALE >>>