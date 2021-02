Suning sospende l’attività del Jiangsu, ma Gazzetta assicura: “Non ci saranno ricadute sull’Inter”

Come aveva già preannunciato pochi giorni fa Zhang Jindong con un’intervista ufficiale, Suning sta iniziando a rinunciare alle attività che non considera importanti per il proprio commercio. A pagarne le conseguenze è stato ad esempio il Jiangsu, il quale questa mattina è stato ufficialmente sciolto dal colosso asiatico. Con un comunicato diffuso nelle ultime ore, Suning ha infatti annunciato di dover sospendere le attività del Jiangsu che, sebbene la vittoria dell’ultimo campionato cinese, non verrà iscritto al prossimo torneo ufficiale.

Una manovra che secondo gazzetta.it non dovrebbe invece incidere sull’Inter, club che d’altro canto rappresenta un ponte importante per la famiglia Zhang con l’economia occidentale. Questa la spiegazione fornita questa mattina dalla rosea: “Ci saranno ricadute sull’Inter? I nerazzurri e le grandi leghe europee sono ancora un veicolo commerciale potente e un ponte tra Oriente e Occidente. Difficile quindi pensare che questa decisione possa incidere, quanto meno nel breve periodo, sulle strategie che riguardano l’Inter”.

SI SCIOGLIE IL JIANGSU: L’ANNUNCIO UFFICIALE >>>