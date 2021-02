Bellinazzo avvisa l’Inter: “Notizie preoccupanti sulla solidità di Suning. In Italia abbiamo visto liquefarsi imperi all’apparenza”

La sospensione delle attività del Jiangsu comunicata questa mattina da Suning, ha avuto una fortissima risonanza in Italia per via del futuro incerto del gruppo cinese alla guida dell’Inter. Marco Bellinazzo, noto giornalista de Il Sole 24 Ore, ha seguito la vicenda molto attentamente negli ultimi mesi ed ha sempre spiegato con molta chiarezza quanto in realtà la situazione non fosse così drammatica in casa nerazzurra come si poteva pensare. Alla luce della comunicazione avvenuta questa mattina, però, lo stesso cronista ha lanciato un piccolo allarme in merito alla trasparenza che dovrebbe avere una proprietà a questi livelli nel campionato italiano.

Ecco i due tweet di Bellinazzo: “Incrollabili (Parmalat docet). Al di là delle giustificazioni sulle difficoltà (pandemia, ingerenze politiche, errori gestionali) è necessario che le istituzioni italiane a tutti i livelli pretendano la massima trasparenza. I club sono un patrimonio sociale ed economico del Paese. Suning conferma gli impegni per l’Inter, ma lo stillicidio di notizie che arrivano dalla Cina sono preoccupanti sulla solidità del Gruppo di Nanchino (60 miliardi di ricavi annui dichiarati). In Italia all’inizio degli anni Duemila abbiamo visto liquefarsi imperi all’apparenza”.

