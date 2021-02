UFFICIALE – Zhang cede il 23% di Suning.com: ingresso per due aziende statali. 1,9 miliardi l’incasso

È un momento di estrema delicatezza per il futuro di Suning, che come annunciato sta iniziando a rinunciare alle attività che non considera importanti per il proprio commercio. Oggi infatti è arrivata la comunicazione che ha toccato lo Jiangsu. Importanti novità arrivano però anche per Suning.com, come riportato da Calcio & Finanza.

Zhang Jindong ha infatti ceduto il 23% delle sue quote incassando 1,9 miliardi di euro a favore di Shenzhen International e Kunpeng Capital, due aziende statali. Le azioni detenute ora dall’imprenditore cinese sono il 21,84%. Ecco il comunicato si Suning.com: “Questo trasferimento di azioni intende introdurre azionisti statali, che è in linea con le esigenze di sviluppo strategico della società e avrà un impatto positivo sullo sviluppo futuro della società”.

LA GAZZETTA: “NESSUNA RICADUTA SULL’INTER”>>>