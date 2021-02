Inter-Genoa, le formazioni UFFICIALI: Eriksen e Perisic inamovibili. La scelta di Conte sulla destra

Nuova giornata potenzialmente cruciale per l’Inter di Antonio Conte che a partire dalle 15.00 ospiterà sul prato di San Siro il tanto temuto Genoa di Davide Ballardini. Una formazione che dal cambio in panchina ha tenuto una marcia incredibile in Serie A, facendo registrare da allora la quinta media punti più alta per ogni partita del nostro campionato. Per la formazione nerazzurra, però, l’opportunità di poter scappare a +7 dal Milan – che questa sera giocherà contro la Roma – e a più 10 dalla Juventus – reduce dal pareggio col Verona – è fin troppo ghiotta per non essere sfruttata. Andiamo così a vedere le formazioni ufficiali di Inter-Genoa nelle scelte dei due allenatori.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-GENOA

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 15 Young, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

GENOA (3-5-2): 1 Perin; 2 Zapata, 21 Radovanovic, 5 Goldaniga; 18 Ghiglione, 24 Melegoni, 65 Rovella, 20 Strootman, 99 Czyborra; 9 Scamacca, 37 Pjaca.

A disposizione: 22 Marchetti, 4 Criscito, 11 Behrami, 16 Zajc, 17 Portanova, 19 Pandev, 23 Destro, 25 Onguene, 47 Badelj, 55 Masiello, 61 Shomurodov, 77 Zappacosta.

Allenatore: Davide Ballardini.

