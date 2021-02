Inter-Genoa, Ranocchia (Inter TV): “Continuiamo il nostro lavoro con umiltà. Dobbiamo restare lassù”

Si ritorna in campo sette giorni dopo la grande vittoria nel derby contro il Milan, in una delle due sfide che Antonio Conte ha più volte sottolineato per importanza. A San Siro alle 15:00 l’Inter ospiterà il Genoa, per consolidare il primo posto in classifica.

Prima del match ai microfoni di Inter TV ha parlato Andrea Ranocchia : “Esame di maturità? L’abbiamo preparata nel miglior modo possibile, dobbiamo vincere e continuare a fare quello che stiamo facendo in questo momento”.

GENOA – “Sono in un ottimo stato di forma, è uscito da una zona di classifica complicata. Faranno la loro partita, ma noi dobbiamo portare rispetto e continuare a fare le cose che stiamo facendo con umiltà. Conte-Ballardini? Sono stato Ballardini tantissimo tempo fa, quindi non ricordo del lavoro che facevamo. E’ un tecnico che ha fatto grandi cose con questo gruppo. Dobbiamo stare lassù”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-GENOA>>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi