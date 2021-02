Inter-Genoa, Ranocchia (Sky): “Vogliamo incrementare il vantaggio in classifica. Genoa in ottima forma, ma noi siamo pronti”

Una partita da non sottovalutare. A San Siro arriverà il Genoa, e l’Inter di Antonio Conte vuole allungare in classifica in attesa del posticipo tra Roma e Milan. La squadra di Ballardini però è una delle più in forma del campionato, ed il tecnico nerazzurro ha già alzato la soglia di attenzione dei suoi dubito dopo il derby della settimana scorsa. Nel consueto prepartita, Andrea Ranocchia ha analizzato la partita ai microfoni di Sky. In seguito le parole del difensore nerazzurro.

L’ANALISI – “Il Genoa è in un ottimo stato di forma ma noi dobbiamo pensare a fare quello che abbiamo preparato e a vincere. Loro sono usciti da una zona di classifica complicata. Ballardini lo conosco e lavora molto bene ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e a incrementare il vantaggio sulle squadre dietro di noi“.

