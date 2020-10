Inter Women – Decretata la vittoria per 3-0 a tavolino sul Napoli: la decisione del giudice sportivo

Non gira bene di questi tempi in casa Napoli: dopo la sconfitta a tavolino rimediata contro la Juventus la scorsa domenica, arriva un altro 3-0 per la formazione femminile. Dopo l’1-1 dello scorso sabato contro l’Inter Women, infatti, nel pomeriggio è arrivata la batosta per la squadra partenopea con la delibera del giudice sportivo che ha attribuito la vittoria a tavolino alla formazione nerazzurra, a causa di diverse irregolarità riscontrate nella distinta del Napoli.

Innanzitutto perché sia nella panchina che nella distinta della formazione azzurra non era presente un medico sociale, motivo per il quale l’arbitro non avrebbe per giunta dovuto consentire l’inizio della gara. Ma anche perché il Napoli ha schierato sempre nella distinta di gara solamente dieci calciatrici in possesso dei requisiti di età e tesseramento, così dette ‘formate’, rispetto alle undici previste. Così, è stato deciso di assegnare i tre punti e le vittoria del match all’Inter Women e sanzionare il Napoli con una multa pari a 3mila euro.

