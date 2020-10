SONDAGGIO PI – Saltato il trasferimento al Cagliari, Nainggolan resta all’Inter. Cosa ne pensano i tifosi

Dopo le indiscrezioni circolate nell’ultima settimana di calciomercato e le mancate convocazioni di Radja Nainggolan nei match giocati dall’Inter contro Benevento e Lazio, sembrava proprio che il futuro del centrocampista belga fosse segnato al ritorno al Cagliari. E invece, nonostante la volontà fortissima sia da parte del club sardo che del Ninja a ricongiungere le rispettive strade, l’operazione alla fine non si è concretizzata. A far la voce grossa è stato infatti il presidente nerazzurro Steven Zhang che – dopo aver investito parecchio sull’ex Roma nell’estate del 2018 – non avrebbe mai ceduto alle condizioni del presidente Giulini, facendo valere invece le proprie valutazioni.

Definita la permanenza di Nainggolan all’Inter, almeno fino a gennaio, la redazione di Passione Inter ha chiesto a tutti i propri lettori e sostenitori nerazzurri un parere sulla vicenda. Questo il quesito posto sui nostri social: “Saltato il trasferimento al Cagliari, Radja Nainggolan resta all’Inter. Siete felici della sua permanenza?”.

Qui le risposte schiaccianti:

TELEGRAM – SI’ 85% – NO 15%

TWITTER – SI’ 77,6% – NO 22,4%

