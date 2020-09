Inter-Fiorentina, Bonaventura (Dazn): “Peccato il gol allo scadere. Loro forti, serve intensità”

Si è chiuso sul risultato di parità il primo tempo di San Siro tra Inter e Fiorentina. Alla rete improvvisa arrivata nei primissimi minuti ad opera di Kouamé su disattenzione della retroguardia nerazzurra, ha risposto Lautaro Martinez con una bellissima realizzazione in contropiede, proprio nei secondo finali della prima frazione. Un gol che rimette totalmente in corsa la formazione di Antonio Conte, in attesa di assistere ad un secondo tempo che si preannuncia scoppiettante.

Giacomo Bonaventura, tra i migliori in campo per quanto riguarda il primo tempo della formazione viola, è stato intervistato al duplice fischio a bordocampo. Queste le sue parole alle telecamere di Dazn: “Peccato che abbiamo preso gol proprio adesso, perché abbiamo fatto una buona gara. Dobbiamo tenere un po’ di più la palla perché l’Inter è una squadra forte. Io leader? Cerco di fare il mio meglio, dobbiamo giocare e tenere di più la palla, avere più intensità”.

