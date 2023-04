All’interno di una partita veramente stregata, sul banco degli imputati post Inter-Fiorentina 0-1 ci finisce in primis, inevitabilmente, Romelu Lukaku. I tre gol sbagliati dal belga pesano, anche se uno in particolare, nella ripresa, è davvero clamoroso. Cross rasoterra dalla sinistra di Bastoni, Lukaku impatta col mancino ad un paio di metri dalla porta sguarnita e, incredibilmente, riesce a non centrarla.

Sarebbe facile tornare sui soliti discorsi relativi al rinnovo del prestito dal Chelsea e alle prospettive future. È chiaro che, oggi, Romelu appare più lontano che mai dalla conferma, come scrive l’edizione odierna de La Gazzetta Sportiva. Marotta per ora si mantiene a debita distanza dalla patata bollente, ribadendo a cadenza regolare che a fine stagione Lukaku tornerà al Chelsea, per poi eventualmente ridiscuterne un altro prestito.

Intanto però, qui sotto vi proponiamo il confronto voti della prestazione del belga dai quotidiani sportivi di oggi.

La Gazzetta Sportiva 4 – Pachidermico, ha perso la brillantezza e il gol fallito è un errore tecnico. Calcia con l’amato sinistro, doveva usare il destro.

Corriere dello Sport 4,5 – Fisicamente riesce spesso a spuntarla contro Igor e quando ha campo mostra una gamba confortante. Ma non può ciccare il pallone in quel modo, con la porta spalancata. E non è l’unico gol fallito…

Tuttosport 4 – La difesa alta della Fiorentina gli permette di attaccare la profondità. Va via molte volte, ma poi gli manca l’ultimo affondo. I gol li ha lasciati in nazionale, clamoroso l’errore di sinistro a porta vuota a inizio ripresa.

PassioneInter 4,5 – Molto nel vivo del gioco nei primi minuti, dà il via a una bella azione con un colpo di tacco pregevole. Ha una grande occasione, ma è troppo poco reattivo in area di rigore. Nella ripresa, se ne divora un’altra gigantesca a porta spalancata da meno di un metro. Francamente ingiustificabile.