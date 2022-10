Inter, niente Firenze per Lukaku? Le ultimissime sul belga

Nonostante il rientro (parziale) di Lukaku in gruppo, non filtra molta speranza per la sua presenza a Firenze, almeno secondo quanto riportato da Sky .

Il belga infatti, nonostante sia ormai pienamente recuperato dall'infortunio, è ovviamente in ritardo di condizione dopo quasi 50 giorni lontano dal campo. Ecco perché, secondo Andrea Paventi di Sky, anche se domani si allenerà con la squadra è improbabile che verrà convocato da Inzaghi. L'esperienza consiglia estrema cautela, per evitare qualsiasi rallentamento nel pieno recupero di una pedina tanto importante. Ecco perché potrebbe saltare anche la partita di Firenze per concentrarsi sulla presenza in Champions League con il Viktoria Plzen.