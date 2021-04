GdS – Inter, ecco il fondo: 250 milioni in arrivo, sfida tra i colossi Oaktree e Bain. Doppio scenario

Si preannunciano giorni decisivi e caldi per il futuro dell'Inter

Zhang ma non solo, in arrivo c'è anche il finanziamento da 250 milioni di euro, che sarà versato in un'unica soluzione e che servirà per mettere in sicurezza i conti dell'Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’accordo è in fase di definizione e sarà chiuso nei prossimi giorni, la corsa è a due: da un lato c'è Bain Capital LP, fondo di private equity già attivo nelle trattative con la Lega di Serie A, dall'altro Oaktree Capital Management, altro fondo abituato a fare spese in Italia, dagli hotel all’industria, mentre non hanno trovato riscontro le voci su King Street.