Zhang torna in Italia, a Milano entro il 30 aprile. Quarantena, tampone e scudetto: il programma

Il presidente nerazzurro sarà presto in Italia: il suo ritorno servirà per fare chiarezza anche sul futuro

Steven Zhang è pronto a sbarcare in Italia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il presidente dell'Inter è atteso a Milano tra giovedì 29 e venerdì 30 aprile. Il numero uno nerazzurro vuole festeggiare insieme alla squadra lo scudetto, ma il suo ritorno servirà anche a fare chiarezza sul futuro, come richiesto da Conte .

Zhang, con ogni probabilità, sarà esentato dai 10 giorni di quarantena previsti per chi ritorna in Italia dalla Cina. Il suo infatti è un caso di rientro per motivi di lavoro e il contesto lavorativo garantisce la massima sicurezza. Il ministero della Salute dovrebbe così concedere una deroga, al presidente dell'Inter basterà presentare un tampone negativo entro le 48 ore precedenti alla partenza e in Italia non servirà ripetere il test.