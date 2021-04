Traguardo ad un passo, quando potrà l’Inter festeggiare lo Scudetto? Le combinazioni

Domenica alle 15 i nerazzurri sfideranno l'Hellas Verona

Ad Appiano Gentile dunque si iniziano a fare i calcoli, perché manca davvero poco per un incredibile traguardo soprattutto per come arriverebbe: sono 8 i punti che separano l'Inter dalla vittoria aritmetica della Serie A 2020/2021. Il trionfo però potrebbe arrivare già la prossima settimana, quando sabato 1° maggio alle 18:00 Barella e compagni saranno impegnati sul campo del Crotone. C'è però una condizione: naturalmente serviranno 6 punti tra la partita dello Scida e quella di domenica a San Siro contro l'Hellas Verona (avversario comunque difficile) e le tre inseguitrici non dovranno vincere entrambe le partite. Inter 6 punti, Milan, Atalanta e Juventus massimo 4: in questo caso i nerazzurri domenica 2 maggio (dopo la partita dei bianconeri ad Udine), potranno festeggiare anche se da casa.