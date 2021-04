Ceferin duro contro Juventus e Milan: “Fuori dalla Superlega o niente Champions”

Il presidente dell'UEFA annuncia l'ultimatum

Un progetto non andato in porto quello della Superlega con Real Madrid e Juventus promotrici. L'intento dei club era quello di staccarsi dall'UEFA ma l'idea - soprattutto per l'accesso alla competizione non meritocratica - non è stata sposata da tifosi, giocatori ed addetti ai lavori.

L'UEFA ha infatti subito minacciato pesanti sanzioni per i club partecipanti, tra cui c'era anche l'Inter. Minacce che - come riporta La Gazzetta dello Sport - continuano da parte del numero uno Aleksander Ceferin. Queste le sue parole alla Associated Press: "È evidente che i club devono decidere se sono parte di una Superlega o sono club europei. Se vogliono essere parte della Superlega, è evidente che non possono giocare in Champions League. Stiamo ancora aspettando consigli dai nostri legali, poi decideremo. Ma è chiaro che tutti dovranno affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Per quanto mi riguarda la posizione dei club che hanno ammesso il proprio errore e abbandonato il progetto è diversa da quelli che ancora non vogliono credere che quell’idea è morta. Abbiamo coinvolto le federazioni nazionali e le leghe dei paesi coinvolti. La settimana prossima andremo avanti e vedremo cosa fare".