Inter, c’è attesa per il faccia a faccia con Zhang per il futuro: le intenzioni di Conte…

Il presidente è atteso a Milano nei prossimi giorni

La partita del campo sta per volgere al termine, manca davvero poco per un traguardo che ad inizio era pronosticabile ma di certo inaspettato per come sta arrivando. Sta però per iniziarne un'altra, quella del futuro dell' Inter , allo stesso modo importante. Ed ecco che il presidente Steven Zhang è atteso a Milano entro il 1° maggio, quando la squadra potrebbe addirittura già alzare lo Scudetto al cielo.

Sul tavolo c'è la programmazione della prossima stagione, con il numero uno nerazzurro che - riporta La Gazzetta dello Sport - non è più intenzionato a cedere le sue quote. Servirà dunque chiarezza soprattutto con Antonio Conte, che già nel post partita contro lo Speziaha fatto intendere la volontà di incontrarsi il prima possibile. Il tecnico - si legge - non ha alcuna intenzione di abbandonare la barca, sia per un altro di contratto sia perché il legame creato con la squadra è speciale. La programmazione, così come la chiarezza, sono però fondamentali: in attesa del Villa Bellini 2.0 c'è un trofeo da portare a casa.