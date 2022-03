FPF, l’Inter ha incontrato l’UEFA: chiesti aggiustamenti ai prossimi bilanci

Non è prevista nessuna sanzione per la società nerazzurra

Lo scorso venerdì, l'Inter ha incontrato l'UEFA a Nyon per discutere del mancato pareggio di bilancio nel periodo 2018-21. Come fa sapere il Corriere dello Sport, la società nerazzurra non è l'unico club protagonista del capitolo Fair Play Finanziario. Anche Milan e Roma sono state accolte lo scorso venerdì e lo stesso avverrà presto per la Juventus così come a una trentina di squadre in giro per l'Europa.