Gol, recuperi e onnipresente: come ha giocato VERAMENTE Bremer contro l’Inter

97' perfetti da parte del difensore brasiliano

Alessio Murgida

Uno dei (pochi, pochi) lati positivi del pareggio contro il Torino è che, forse, ma forse eh, abbiamo capito una volta per tutte perché l'Inter ha visto in Bremer uno degli obiettivi primari del prossimo mercato estivo. Al di là della partita sottotono degli attaccanti nerazzurri, il difensore brasiliano ha sfornato (ahinoi) una prestazione con i fiocchi condita pure da un gol in mischia.

Voti dei quotidiani

Una partita che è stata esaltata anche dai principali quotidiani sportivi questa mattina. Il Corriere dello Sport lo premia con un 7 descrivendolo come: "A tratti dominante". La Gazzetta dello Sport e TuttoSport in pagella gli danno addirittura 7,5.

Statistiche da paura

Bremer è stato perfetto in difesa, per contare gli anticipi su Dzeko e Lautaro ci vuole un po' di tempo. 5 sono i duelli aerei vinti (su 9) e 4 sono i contrasti a terra portati a casa (su 6). Ha effettuato 7 salvataggi e 13 recuperi. Insomma, in difesa non ce n'era per nessuno ieri sera.

Al termine del match è risultato anche come il terzo giocatore per palle giocate (63), effettuando 35 passaggi (con riuscita all'83%) di cui 19 giocati in avanti. Tra i giocatori di movimento, dopo Perisic, è quello con la percentuale più alta di passaggi "rischiosi" andati a buon fine.

E poi c'è stato anche il gol, che - dati Opta - lo incorona come il centrale con più reti in Serie A dalla stagione 2019/2020 ad oggi.

Non sappiamo se l'Inter riuscirà a battere la concorrenza sul mercato, ma sicuramente una cosa la sappiamo: se dovesse succedere, sarebbe un colpo da 10 e lode.