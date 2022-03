Dall’Argentina: “Ma perché Lautaro viene sempre sostituito?”

Una domanda più che lecita

Le scelte e i cambi di Inzaghi hanno fatto discutere dopo il pareggio contro il Torino . Molti hanno mosso critiche sullo schieramento iniziale contro i granata che, in assenza di Brozovic , è rimasto comunque lo stesso nonostante le esperienze (negative) contro Empoli e Sassuolo , i due precedenti senza il croato in campo.

C'è chi però ha anche criticato la scelta del tecnico nerazzurro di sostituire praticamente sempre Lautaro Martinez. La testata Argentina Olé si è chiesta: "Ma perché Lautaro viene sempre sostituito?". E in effetti la domanda è lecita: considerando tutti i match di questa stagione, soltanto in tre occasioni (contro Sheriff, Sassuolo e Salernitana) il Toro non è uscito dal campo prima del fischio finale.