Inter, gennaio da non fallire: il calendario permette di sognare la rimonta

Il successo contro il Napoli ha restituito grande entusiasmo a tutto il mondo Inter. I nerazzurri si sono riavvicinati alla testa della classifica e ora devono riuscire a proseguire la propria striscia di vittorie consecutive per continuare a sperare nella rimonta Scudetto .

Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il calendario di gennaio che attende i nerazzurri lo permette. Esclusi i due impegni extra (Coppa Italia con il Parma e Supercoppa con il Milan ), la Serie A presenta all'Inter avversari abbordabili: Monza , Verona , Empoli e Cremonese .

Al contrario, le avversarie saranno impegnate in alcuni scontri complicati di alta classifica . Ecco perché l'Inter è chiamata a fare bottino pieno in queste gare. Un compito fattibile sulla carta, ma nei fatti ci sarà comunque bisogno di ottime prestazioni e di grande concentrazione.

Le prossime partite saranno decisive per definire al meglio quale seconda parte di stagione attende l'Inter. Il campionato e la Supercoppa , in particolare, possono restituire due immagini molto diverse della squadra di Simone Inzaghi .

La speranza è che, galvanizzati anche dal successo di San Siro di pochi giorni fa, i nerazzurri riescano a infilare una serie di vittorie in grado di regalare un trofeo e una speranza concreta per lo Scudetto. Le potenzialità per farlo ci sono.