Inter-Genoa, Ballardini: “Sfidiamo la squadra più forte del campionato. Sarà un banco di prova”

Davide Ballardini, l’allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Inter di Antonio Conte in programma domenica 28 febbraio 2021 alle ore 15.00 allo stadio San Siro. Queste le sue parole: “Servirà un Genoa in salute, personalità e consapevolezza dei propri mezzi perché contro la squadra che reputo la più forte delle forti del nostro campionato serve questo”.

INTER – “Domani è importante fare una bella prestazione, perché con una buona prestazione il premio alla fine arriva. Il nostro obiettivo è quello di fare una bella partita. Calendario duro? Adesso pensiamo all’Inter, poi sappiamo che mercoledì c’è il derby con la Sampdoria, è chiaro che facciamo delle valutazioni ma pensiamo una partita alla volta”.

BANCO DI PROVA – “Sì, è così perché giochi contro i più bravi e contro giocatori di grandissimo spessore fisico e tecnico. C’è grande voglia e piacere di andare a San Siro e confrontarsi contro la squadra più forte del campionato”.

COSTACURTA: “INTER FAVORITA PER LO SCUDETTO. LUKAKU? E’ CAPACE DI SPOSTARTI IN AREA DI RIGORE”