Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, è stato intervistato da Fanpage per parlare del derby della scorsa settimana vinto dai nerazzurri di Antonio Conte per 3-0 e della lotta scudetto che vede l’Inter tra le favorite per la vittoria della stagione 2020-21. La sua opinione sull’allenatore ex Juventus e sulla rosa a sua disposizione.

