Inter, a Conte serve un vice-Brozovic: ecco i due nuovi nomi in lista

Mentre la ‘parte sportiva’ dell’Inter attende importanti novità dalla proprietà, il lavoro sul calciomercato estivo comincia a muoversi. In casa nerazzurra si è consapevoli che la rosa ha già una base più che solida, alla quale però andrebbero aggiunti alcuni rinforzi per poterla completare al meglio. In particolare, Antonio Conte convive da mesi con un vero e proprio limite del gruppo: l’alternativa a Marcelo Brozovic. Il mister in quel ruolo ha provato diversi calciatori: Barella, Eriksen, lo stesso Vidal. In essi, però, pur avendo avuto degli spunti interessanti, non ha mai visto quell’uomo che possa sostituire il croato in tutto e per tutto.

Quindi, la necessità ora è quella di trovarlo sul mercato. E secondo quanto riportato da calciomercato.com, sul taccuino degli uomini mercato interisti ci sarebbero altri due nomi. Il primo sarebbe quello di Teun Koopmeiners, classe 1998 dell’AZ Alkmaar. Per lui, fino ad ora, numeri importanti: 23 presenze in campionato, condite da 12 gol e 4 assist. Niente male per un mediano. L’altro nome, invece, sarebbe quello di Bruno Guimarães, classe 1997 del Lione. Per il brasiliano, invece, 22 presenze con 1 gol e 1 assist. I contatti sono iniziati, ma ora la palla passa agli Zhang, in attesa di capire come si chiuderà la vicenda societaria.

