Inter in corsa per il gioiello in difesa: “Uno dei migliori nel ruolo”

Mancano due giorni all’esordio in Serie A dell’Inter, ma la dirigenza nerazzurra è ancora impegnata sul mercato. In particolare, prosegue la ricerca di un difensore centrale giovane che possa garantire un ricambio all’altezza per Bastoni. E ce n’è uno che sembra piacere molto.

Si tratta di Tomas Palacios, classe 2003 di proprietà del Talleres. L’interesse nerazzurro è confermato da Sportitalia, che sottolinea come il difensore piaccia a diversi club in Europa, compreso il Lipsia, che avrebbe preso informazioni.

Palacios è attualmente in prestito fino a dicembre all’Independiente Rivadavia, che ha anche la possibilità di riscattare il suo cartellino. L’argentino, già nel giro delle giovanili dell’Albiceleste, sarebbe considerato uno dei migliori prospetti nel suo ruolo.