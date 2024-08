Inzaghi si gode il nuovo “tridente”: il piano in attacco con il Genoa

Anti-vigilia della prima gara ufficiale della stagione dell’Inter, in campo sabato alle 18.30 contro il Genoa. I nerazzurri sono chiamati a riconfermare lo Scudetto vinto in modo netto e Inzaghi è pronto a mettere in campo qualche novità per rinnovare la sua squadra.

Uno scenario inedito, nello specifico, potrebbe presentarsi in attacco, dove il tecnico ha recuperato Taremi, a piena disposizione per la trasferta ligure. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico potrà subito sperimentare il nuovo “tridente”, che nel corso della stagione gli permetterà una migliore gestione delle energie.

Il piano, già per sabato, è quello: Lautaro Martinez e Thuram partiranno titolari, ma il subentro a partita in corso dell’iraniano è già previsto, a prescindere da quello che sarà il risultato della gara.

Una rotazione tra 3 punte di primo livello: una possibilità rara nella storia recente dell’Inter, sperimentata da Inzaghi solo per un breve periodo, quando in rosa c’erano ancora Dzeko e Lukaku.