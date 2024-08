L’Inter ha scelto il nuovo difensore: “Pronta l’offerta”

In arrivo novità importanti per il mercato dell’Inter dopo settimane di stallo. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero pronti a stringere per il difensore centrale mancino da affiancare a Bastoni. Tanti i profili vagliati dai dirigenti, con un nome su tutti che sembra ormai essere il prescelto: Tomas Palacios.

Per il giocatore di proprietà del Talleres, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un’offerta da 5 milioni di euro. La trattativa, tuttavia, non può dirsi ancora in dirittura di arrivo, visto anche la concorrenza di altri club europei per il classe 2003.

Ecco perché, sul piatto, rimane sempre viva l’opzione Mikayil Faye del Barcellona. Il senegalese è l’alternativa a Palacios, ma a frenare l’interesse nei suoi confronti è la richiesta da 15 milioni di euro del club catalano.